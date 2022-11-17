«ВЕЛЮРОВИЙ КІТ»: БІЄНАЛЕ У ЧАСИ ВІЙНИ

З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який ми відзначали 9 листопада, художньо-меморіальний музей Олександра Осмьоркіна у місті Кропивницькому вже вдруге презентував Бієнале наївного мистецтва та мистецтва примітивізму «Велюровий кіт» імені Андрія Ліпатова.

Ця унікальна мистецька акція започаткована музеєм за підтримки управління культури і туризму Кропивницької міської ради у 2020 році, а одним із його співорганізаторів є Кіровоградська обласна організація Національної Спілки художників України.

Метою арт-проєкту є збереження та розвиток оригінальних народних традицій в сучасному самодіяльному та професійному образотворчому мистецтві, популяризація образотворчого мистецтва як одного з дієвих засобів розвитку української культури та увічнення пам’яті оригінального майстра наїву, художника-земляка, члена Національної Спілки майстрів народного мистецтва України Андрія Ліпатова (1960-2010), який за фахом був інженером-механіком, а за покликом душі – художником. Він прожив коротке, але надзвичайно світле життя. Його оригінальні картини експонувалися на виставках та фестивалях народного, декоративно-прикладного та наївного мистецтва не лише в Україні, а й у Франції, Великобританії та Ірландії. Твори талановитого художника знаходяться в збірках багатьох музеїв і приватних колекціях в Україні та за кордоном. Мурал із зображенням його картини «Променад на Дворцовій», виконаний в 2019 році на стіні Музею мистецтв з нагоди 265-річчя Кропивницького, є оригінальною візитівкою міста.

У фондах художньо-меморіального музею Олександра Осмьоркіна зберігається картина Андрія Ліпатова «Велюровий кіт», яка й надала назву арт-проєкту та стала основою логотипу Бієнале. «Цей твір з образом велюрового кота не лише відображає погляд автора на навколишній світ та є його своєрідним автопортретом, на що вказує монограма «А.Л.», що прикрашає бік кота, а й, завдячуючи своїй безпосередності та високому мистецькому професіоналізму, відображає й загальні настрої двох мистецьких напрямків – наївного мистецтва та примітивізму», – саме таке пояснення надається в науковій концепції Бієнале її автором, провідним науковим співробітником музею, мистецтвознавцем, заслуженим художником України Андрієм Надєждіним, який, на жаль, раптово пішов з життя 19 жовтня, але встиг надати свої нові графічні доробки для участі у виставці.

В 2022 році Бієнале відбувається у віртуальному форматі у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні. Експозицію виставки складають понад 250 творів майже 80 авторів з різних регіонів України, а також з інших країн, куди змушені були виїхати наші співвітчизники з початком повномасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Оскільки пріоритетними завданнями Бієнале є сприяння розвитку самодіяльної та професійної творчості, заснованої на зверненні до народних мистецьких традицій, форм міського та сільського фольклору, виявлення та підтримка талановитих митців, які творчо працюють у мистецьких напрямках наїву та примітивізму, його учасниками стали як професійні митці – члени Національних Спілок художників, майстрів народного мистецтва України, фотохудожників, архітекторів, так і художники-аматори, різні за фаховою освітою – інженер, лікар, бібліотекар, психолог, учителі математики та української мови, які успішно реалізуються в образотворчому мистецтві. Активно взяли участь у Бієнале також студенти вищих навчальних закладів мистецького спрямування – Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, факультет педагогіки, психології та мистецтв, кафедра мистецької освіти (м. Кропивницький), Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука, Кропивницького будівельного фахового коледжу, відділення «архітектура та менеджмент», спеціальність «архітектура та містобудування», а також вихованці художньої студії Центру молоді з інвалідністю «Сильні духом» Кіровоградської обласної громадської організації матерів дітей-інвалідів та інвалідів «Серце матері» (м. Кропивницький).

Традиційно учасниками Бієнале стали такі знакові постаті сучасного українського живопису та декоративного мистецтва як заслужений художник України Володимир Кабаченко (Одеса), член Національної Спілки художників України Анатолій Фурлет (Чернівці) та заслужений майстер народної творчості України Олександра Пренко (Кропивницький). Вдруге представили свої доробки кияни члени Національної Спілки художників України Ірина Сомик-Пономаренко, Тетяна Пранчук, Леонід Павленко та члени Національної Спіли фотохудожників України Олександр Ляпін і Ольга Кузнєцова, майстри печворку кропивничанка Людмила Кривенко та Ажеліка Голишкіна з Кременчука, художник-аматор психолог Катерина Косяк з Ірпеня. Вперше долучилися до Бієнале професійні художники-спілчани Юлія Дунаєва, Олександр Король та Богдан Бучковський з Дніпра, киянка Катерина Гончар, одесит Григорій Вовк, Левко Микитич з Дрогобича, Марина Ващенко з Ірпеня, Ольга Гриценко з Кременчука, Руслана Анічина з Полтави.

Як завжди, активні митці Кіровоградщини – кропивничани Ольга Коломієць, Юлія Малежик, Ольга Краснопольська, Ольга Шуляк, світловодські художники Володимир Товкайло, Віктор Чумаченко та Ксенія Бондаренко-Осадчук, Микола Явтушенко з села Казарні та Зоя Юзвенко з села Скалева. Вирішили експонувати свої доробки на Бієнале кропивницькі художники Наталія Корнілова та Олександр Кир’янов, архітекторки Ірина Кухаренко та Тетяна Пенязь, фотографи Лариса та Юрій Лебедєви, майстер скульптурної мініатюри Володимир Крутоус, керівник гуртка «Валяння з вовни» Світлана Петріщева, майстриня мікровишивки Тетяна Краснощеченко та народний майстер плетіння із соломки Світлана Піскова з Нової Праги.

Кожен з митців презентує власну художню ідею, виходячи за межі будь-яких стильових ознак та загально прийнятих художніх штампів. Живопис, графіка, цифровий дизайн, витинанка, текстильна мозаїка, вишивка, паперопластика, скульптурна мініатюра – таке розмаїття художніх технік виконання творів учасників Бієнале. Чимало авторських робіт створені в умовах воєнного стану і відображають жахливі реалії війни, а також думки, почуття і віру в Перемогу українського народу в боротьбі за територіальну цілісність своєї країни, її незалежність і свободу. Виставка яскраво демонструє, що навіть за обставин жорстокої війни творче життя не зупиняється і з ворогом можна боротися мистецтвом. А сучасне українське образотворче мистецтво і є відтворенням загальнонаціональної культури вільних людей України.

З творчими роботами учасників виставки Другого Бієнале наївного мистецтва та мистецтва примітивізму «Велюровий кіт» імені Андрія Ліпатова можна ознайомитися на вебсайті музею http://osmerkinmuseum.kr.ua/hmus/bien2022/b2022.html

Віта ЧЕРНОВА, директорка

художньо-меморіального

музею О.О.Осмьоркіна