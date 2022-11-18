ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02 ПО 18.11. 18.11.2022 0 308 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 18.11.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ РАКЕТНИЙ ОБСТРІЛ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ – РОЗПОЧАТО ПРОВАДЖЕННЯ ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №40 ВІД 17 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here