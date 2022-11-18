ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 18.11.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Головне зі зведення Генштабу.

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області та Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Опитного, Первомайського, Водяного і Новомихайлівки Донецької області.Російські загарбники завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони України збили 4 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БпЛА “Шахед-136”. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 пункти управління, 22 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 6 складів боєприпасів та 4 інших важливих об’єкти окупантів.