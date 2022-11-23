ЖІНЦІ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКА НЕ МАЛА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНКИ УКРАЇНИ ПОНАД 30 РОКІВ, ДОПОМОГЛИ ОТРИМАТИ ДОКУМЕНТ

Основним Законом України кожній людині гарантується можливість набути та припинити громадянство України відповідно до закону. Реалізація права на набуття громадянства України залежить від встановлення судом факту постійного проживання на території України станом на 24.08.1991 року, який має юридичне значення. Належність та набуття громадянства України встановлюється на підставі Закону України «Про громадянство України» і може пов’язуватися із фактом постійного проживання на території України в певний час.

До сектору «Знам’янське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулася уповноважена особа Знам’янського психоневрологічного інтернату, яка повідомила, що в них в закладі з 1980 року перебуває на обліку пані Світлана, яка є особою з інвалідністю та за станом здоров’я не може самостійно пересуватися. Пані Світлана є особою, яка страждає психічним захворюванням та не має рідних, які могли б за нею доглядати. До поміщення у Знам`янський психоневрологічний інтернат вона перебувала у Кіровоградській психіатричній лікарні. Коли пані Світлана оформлялась до Знам’янського психоневрологічного інтернату, вона не мала жодного документа, який посвідчує її особу, окрім довідки виданої виконавчим комітетом Кіровоградської обласної ради Кіровоградської області на підставі історії хвороби від Кіровоградської психіатричної лікарні та путівки з відділу соціального забезпечення виконавчого комітету Кіровоградської обласної ради.

У зв’язку з необхідністю нарахування грошових коштів на її утримання необхідно було отримати паспорт громадянина України, однак Знам’янський районний сектор УДМС в Кіровоградській області відмовив у видачі паспорта, оскільки станом на 24 серпня 1991 року були відсутні відомості про проживання пані Світлани на території України.

Місцевий центр призначив адвоката Олександра Урсаленка, який підготував та подав до суду позовну заяву про встановлення факту постійного проживання, перебування пані Світлани на території України станом на 24 серпня 1991 року.

Знам’янським міськрайонним судом Кіровоградської області було задоволено вимоги пані Світлани та встановлено факт постійного проживання на території України станом на 24 серпня 1991 року.

Ця справа в Єдиному державному реєстрі судових рішень: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98094443

Коментує адвокат Олександр Урсаленко:

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про громадянство України», безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років є однією з умов прийняття до громадянства України.

Листом Верховного Суду України від 01.01.2012 «Про судову практику розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення» роз’яснено, що суди встановлюють факти, що породжують право особи на набуття громадянства України, зокрема постійного проживання на території України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.1 ст.3 Закону України «Про громадянство України» громадянами України є усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України; особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав.

Згідно з п.7 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27.03.2001 № 215, встановлення належності до громадянства України стосується громадян колишнього СРСР, які не одержали паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон та не мають у паспорті громадянина колишнього СРСР відмітки про прописку, що підтверджує факт їхнього постійного проживання на території України за станом на 24 серпня 1991 року або проживання в Україні за станом на 13 листопада 1991 року.

Відповідно до п.8 вказаного Порядку для встановлення належності до громадянства України відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 3 Закону України «Про громадянство України» особа, яка за станом на 24 серпня 1991 року постійно проживала на території України і перебувала у громадянстві колишнього СРСР, але не має у паспорті громадянина колишнього СРСР відмітки про прописку, що підтверджує факт її постійного проживання на території України на зазначену дату, подає зокрема, судове рішення про встановлення юридичного факту постійного проживання особи на території України за станом на 24 серпня 1991 року.

Олександрійський місцевий центр з надання БВПД