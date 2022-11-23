КРАЄЗНАВЧА МАРКА СТЕПОВОЇ КІРОВОГРАДЩИНИ

«Історичний календар Кіровоградщини. Люди. Події. Факти. 2023 рік. Герої уславлені і знеславлені. Уродженці Кіровоградщини в німецько-радянській війні (1941-1945) та російсько-українській (2014 -2022 ) війні. Таємниці Кіровограда часів окупації». Під такою назвою днями в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського днями відбулася відеопрезентація вже вісімнадцятого за числом популярного альманаху.

Його незмінним автором-упорядником є відомий краєзнавець, історіограф, педагог, журналіст Володимир Босько – лауреат обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова та обласної премії у галузі образотворчого мистецтва імені Олександра Осмьоркіна.

Відкривається календар піснею «Ой у лузі червона калина» та науковою розвідкою під назвою «А ми тую червону калину» про українські народні пісні на теренах Єлисаветградщини.

За словами Володимира Миколайовича, календар для нього особливо дорогий, бо за роки життя, присвячених в тому числі плідній роботі в картинній галереї, а потім у художньому музеї, архівах вдалося упорядкувати зібраний матеріал для видання, розрахованого на популяризацію історії рідної Кіровоградщини.

За інформацією модераторки заходу завідувачки відділу краєзнавства Тетяни Колечкіної, до календаря включено помісячні відомості про ювілейні дати в житті близько 400 особистостей від середини XVIII-го століття до сьогодення, пов’язаних із Єлисаветградським та Олександрійським повітами та сучасним степовим краєм. а також історико-краєзнавчі наукові розвідки з інформацією про трагічні долі уродженців краю, про їхній видатний внесок у перемогу над нацизмом та спростування фашистських міфів. Представлено також близько 30 біографічних довідок про наших земляків – героїв АТО та учасників російсько-української війни, які віддали життя за суверенітет та територіальну цілісність України.

Під час презентації в електронному варіанті календаря в головній книгозбірні області відбулася зацікавлена розмова місцевих дослідників краю, науковців та друзів Володимира Боська про місце нового видання в історії Кіровоградщини.

Світлана Проскурова, кандидатка історичних наук:

– Я дякую автору за укладання календаря і за цей прекрасний проєкт. Хочу сказати, що ці календарі є в бібліотеці мої мами, яка на жаль, померла цього року. Вона була запеклою кросвордисткою, і видання дуже допомагали їй до останнього в розгадуванні. Заслуговує на увагу підбір особистостей. Подобається підхід Володимира Боська до укладання календаря, авторське начало. Абсолютно підтримую його думку про ревізію багатьох історичних громадських діячів, політиків, істориків – безумовно, це треба робити. Чимало персоналій автор відкриває вперше, але вони знаходять гідне місце в статтях історичного календаря – енциклопедії особистостей нашого краю.

Марина Долгіх, кандидатка мистецтвознавства:

– Дякую, що не забуваєте про митців краю. Це видання – одне з тих, якими я особисто пишаюся. Бо коли під час відвідин іншої країни чи міста люди запитують що таке Кропивницький, а ти називаєш прізвища наших земляків-музикантів, то все стає на свої місця. Календар – це бренд, торгова і мистецька, краєзнавча марка нашого краю. І добре, що Володимир Миколайович продовжує цю справу попри наявні проблеми, війну, ковід, нестачу коштів. Гроші завжди знаходяться на добру справу, бо коли є ідея, то завжди починається її реалізація.

Володимир Поліщук, журналіст, краєзнавець, дослідник архітектури міста:

– Володимир Миколайович Босько постійно знаходить дуже цікавих та непересічних людей в усіх галузях життєдіяльності. Він – це енциклопедія особистостей нашого краю. Його публікації достовірні, їх можна використовувати для особистого інтелектуального збагачення, а також і вчителями – для розмов із дітьми про архітектуру міста та про тих, хто у ньому жив.

Про підтримку видання в друкованому, а не тільки в електронному вигляді, вели мову того дня у виступах директорка обласної книгозбірні Валентина Животовська, керівниця видавництва «Імекс ЛТД», яким проводиться збір коштів на друк календаря, Тамара Саміляк, науковиця та письменниця Надія Гармазій,працівники бібліотеки. А ще – зичили Володимиру Боську здоров’ я, нових творчих ужинків та віри у завтрашній мирний час.

Анатолій САРЖЕВСЬКИЙ,

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