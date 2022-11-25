ВОДОПОСТАЧАННЯ В ОБЛАСТІ ВІДНОВИТЬСЯ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ. МЕШКАНЦІВ ПРОСЯТЬ ВІДКРИТИ КРАНИ

Водопостачання області відновлюється.

Про це сьогодні, 25 листопада, повідомив голова обласної ради.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Сергій Шульга написав наступне:

Водопостачання в області от-от з’явиться. Це оперативна інформація від ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Вночі систему підприємство запустило. Наповнюються резервуари водогону у Світловодську, Олександрії, Знам’янці та Кропивницькому.

Водоканал просить допомоги споживачів – відкривати крани, щоб вода швидше наповнювала систему.

Дякую працівникам «Дніпро-Кіровоград» за оперативну роботу! Тримаємо стрій! ✊🏻🇺🇦

Водночас Сергій Шульга також озвучив інформацію від комунальників про необхідність тримати крани у помешканнях відкритими:

ОКВП «Дніпро-Кіровоград» роз‘яснює, для чого відкривати крани: щоб виходило ПОВІТРЯ та прибула вода швидше наповнювала багатокілометрову систему.

Зрозуміло, що в цей час споживачі мають знаходитися вдома, аби контролювати процес. Будьте уважні!