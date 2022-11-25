ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ ВОРОГА НА 25.11. 25.11.2022 0 87 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо втрат рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ВОДОПОСТАЧАННЯ В ОБЛАСТІ ВІДНОВИТЬСЯ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ. МЕШКАНЦІВ ПРОСЯТЬ ВІДКРИТИ КРАНИ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 25.11.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №41 ВІД 24 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here