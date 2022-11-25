ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 25.11.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про ситуацію на фронті.

✅За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

🛑В той же час противник завдав 6 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

____

Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області. Втрати противника склали 2 вантажних автомобіля, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців.

В населеному пункті Мостове Запорізької області російські окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства російської федерації.

У разі відмови погрожують “націоналізувати”, тобто просто забрати це нерухоме майно.

✈️ Українська авіація продовжує нищити загарбників. Протягом минулої доби завдано 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 позиціях його зенітних ракетних комплексів.

✅Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони в той же час уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та ОВТ, станцію розвантаження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ретранслятор ворога.