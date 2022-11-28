МАЙЖЕ 600 ОРКІВ: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 28.11 28.11.2022 0 102 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 29.11.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ЩЕ 480 ОРКІВ: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 29.11. РАЙКОВИЧ: “ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ” – ЛИШЕ ПІД ЧАС БЛЕКАУТУ! LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here