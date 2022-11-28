ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 28.11.2022

Генштаб оновив інформацію про ситуацію на фронтах.

✅За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.

🛑Ворог завдав 4 ракетних удари по цивільних об’єктах в Розумівці Запорізької області та Мусіївці на Дніпропетровщині, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.

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Противник продовжує зазнавати значних втрат. Підтверджено ураження об’єкту російських загарбників в районі населеного пункту Енергодар. 26 листопада знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області в результаті дій Сил оборони близько 80 загарбників отримали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюється.

📌 Зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника на ремонті в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області.

📌 З метою дискредитації Сил оборони, російські окупанти обстрілюють населені пункти, перекладаючи відповідальність на Збройні Сили України. Крім того, ворог поширює дезінформацію, що громадян України зі звільнених територій затримують українські військові для збільшення обмінного фонду, звинувачуючи їх у співпраці з окупантами.

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✅Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один інший важливий військовий об’єкт ворога.

Підтримуємо Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!