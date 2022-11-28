РАЙКОВИЧ: “ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ” – ЛИШЕ ПІД ЧАС БЛЕКАУТУ!

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

Починаємо новий робочий тиждень. Пересторог багато, бо знаємо, з ким воюємо. Один блекаут ми вже пережили. Головна задача всіх і кожного – завжди бути максимально готовими: зарядити телефони і павербанки, ліхтарі, мати запас їжі, води, потрібних медикаментів, свічок, утеплитися.

І обов’язково будьте на зв’язку один з одним! Подбайте про своїх батьків, літніх людей, людей з інвалідністю.

Влада на місцях продовжує дооблаштовувати «Пункти Незламності». Знаємо – недоліки є. Виправляємо на марші. Чимало встигли за вихідні.

Але ці пункти необхідні лише за умови БЛЕКАУТУ, а не тоді, коли на дві години вимкнули світло! Прошу розуміння, витримки і організованості!

Хочемо мати трохи більше світла в оселях – тотальна економія!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе! 🇺🇦