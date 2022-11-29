ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 29.11.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Противник продовжує зазнавати втрат.

Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 – пораненими.

На тимчасово зайнятій території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліцейського режиму, у звʼязку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил російської федерації на підрозділи росгвардії.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

За минулу добу Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.

Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.

На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств. Зокрема, у населеному пункті Білокуракине вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм.