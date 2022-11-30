ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 30.11.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Окупанти звозять поранених в Донецьк, а в Горлівці «відібрали» у цивільних лікарню. Головне зі зведення Генштабу.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

В той же час російські окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов’янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили 3 БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів.

• Протягом минулого тижня в лікувальні заклади Донецька доставлено понад 720 поранених окупантів.

• В Горлівці одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних. До хворих допускають виключно медичний персонал.