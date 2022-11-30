ЩЕ ПІВТИСЯЧІ ОРКІВ: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 30.11. 30.11.2022 0 94 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 01.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 01.12 ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №42 ВІД 1 ГРУДНЯ 2022 РОКУ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here