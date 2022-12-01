ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 01.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Зберігається загроза завдання окупантами ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та розосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань. Основа частина військ – це мобілізовані особи.

Російські окупанти продовжують використовувати цивільні об’єкти на тимчасово захоплених територіях. Так, в приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь. Водночас протягом 28-29 листопада фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

В той же час українські підрозділи збили БпЛА (ймовірно типу “Орлан-10”). Інформація уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 7 районів зосередження особового складу та ОВТ, склад паливно-мастильних матеріалів, а також 5 інших важливих об’єктів противника.