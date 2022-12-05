СУЧАСНИЙ РЕАНІМОБІЛЬ ВІД БЛАГОДІЙНИКІВ З БЕЛЬГІЇ ОТРИМАЛА ДОЛИНСЬКА ГРОМАДА

До Дня волонтера Благодійна організація «BEforUkraine» (Бельгія) та Благодійний фонд «Милосердя та Здоров’я» передали КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Долинської міської ради» сучасний реанімобіль Fiat Talento, – йдеться у повідомленні Долинської міської ради.

Автомобіль, обладнання та ліки використовуватимуть для потреб пункту невідкладної медичної допомоги, який два роки успішно працює на території громади та вже здійснив майже чотири тисячі виїздів на виклики пацієнтів. Пункт створений за ініціативи та безпосередньої участі Долинського міського голови Євгенія Звіздовського у 2020 році та фінансується виключно за рахунок коштів місцевого бюджету.

Вагома справа на благо громади реалізована, завдячуючи спільним зусиллям та співпраці Долинської міської ради із заступником директора ТОВ “Рудомайн” із соціальної роботи та зв’язкам з органами влади Олегом Подкопаєвим.

Передали реанімобіль Долинській громаді голова Благодійного фонду «Милосердя та Здоров’я» Олександр Яцина, заступник директора Національного інституту раку разом з волонтерами Ігорем Ільтьо та Миколою Руденко. Реанімаційний автомобіль пройшов необхідний технічних огляд та має повне медичне оснащення: дефібрилятор портативний, монітор пацієнта, відсмоктувач, каталка-моноблок, кисневий балон, маски, спецодяг, антисептики, гіпотензивні препарати.

Від себе особисто Олег Подкопаєв передав медичному закладу первинної допомоги спеціальні бокси для збору та транспортування аналізів крові.

Міський голова Євгеній Звіздовський висловив подяку благодійній організації «BeForUa», благодійному фонду «Милосердя та Здоров’я» та дружньому бельгійському народові за неоціненну допомогу Україні в реаліях російсько-української війни. Спільні дії та підтримка бельгійського народу вже стала частиною нашої майбутньої перемоги! Слова щирої вдячності від Долинської громади Олегу Подкопаєву за вагомий вклад в матеріально-технічне забезпечення медичної галузі.

Переданий реанімаційний автомобіль працюватиме для транспортування важкохворих пацієнтів та надання невідкладної допомоги як мешканцям Долинської громади, так і вимушеним переселенцям, які знайшли прихисток на Долинщині.