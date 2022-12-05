ЩЕ 540 ОРКІВ: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 5.12. 05.12.2022 0 39 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR СУЧАСНИЙ РЕАНІМОБІЛЬ ВІД БЛАГОДІЙНИКІВ З БЕЛЬГІЇ ОТРИМАЛА ДОЛИНСЬКА ГРОМАДА ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 05.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ РАЙКОВИЧ: ТОЧКИ ОБІГРІВУ ДООБЛАШТОВУЄМО LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here