ЩЕ 540 ОРКІВ: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 5.12.

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Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати рашистів.

 

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