ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 06.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Протягом минулої доби противник завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктурі України.

Під ураження потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави.

Противник випустив по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П та “Калібр”. Загалом понад 60 ракет окупантів знищено підрозділами ППО Сил оборони України.

Зберігається загроза нанесення ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

За минулу добу ворог завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та важливий об’єкт противника.