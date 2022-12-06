ПОНАД ТРИ ДЕСЯТКИ ВІЙСЬКОВИХ ОТРИМАЛИ ВІДЗНАКУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ЗА МУЖНІСТЬ І ВІДВАГУ»

35 військових Кіровоградщини отримали відзнаку «За мужність і відвагу» з нагоди Дня Збройних Сил України. Нагороди вручили голова обласної ради Сергій Шульга та начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Дякую, що повернули Херсон! За Миколаїв, за Харків, за кожен відвойований кілометр української землі! Віримо, що додому повернете Донбас і Луганськ. Обов‘язково Крим! Нехай вас береже Бог! Слава Україні!», – звернувся до захисників Сергій Шульга.

До Дня Збройних сил України загалом керівництво регіону відзначило 62 військовослужбовців, працівників територіальних центрів комплектування та ветеранів війни.

Нагадаємо, День Збройних Сил України відзначається в Україні щорічно згідно з Постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 1993 року.