+61 КРИЛАТА РАКЕТА: ВТРАТИ РАШИСТІВ ЗА ДОБУ

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Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати рашистів з 24.02.

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