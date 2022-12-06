+61 КРИЛАТА РАКЕТА: ВТРАТИ РАШИСТІВ ЗА ДОБУ 06.12.2022 0 62 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати рашистів з 24.02. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ПОНАД ТРИ ДЕСЯТКИ ВІЙСЬКОВИХ ОТРИМАЛИ ВІДЗНАКУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ЗА МУЖНІСТЬ І ВІДВАГУ» ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 06.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ СУЧАСНИЙ РЕАНІМОБІЛЬ ВІД БЛАГОДІЙНИКІВ З БЕЛЬГІЇ ОТРИМАЛА ДОЛИНСЬКА ГРОМАДА LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here