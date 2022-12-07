ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 07.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Триває 287 доба російського широкомасштабного вторгнення.

🔰За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

▪️За минулу добу противник завдав 10 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області.

▪️Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною.

▪️На Лиманському напрямку окупанти обстріляли райони Макіївки, Площанки і Невського Луганської області та Терни, Ямполівка і Лиман на Донеччині.

▪️На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали населені пункти Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

✅ Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян. В місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У звʼязку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах.

✈️Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

⚡️За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу “Shahed-136”, один БпЛА “Орлан-10” та ще 2 ворожих безпілотники, тип яких уточнюється.

🚀 Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів окупантів.