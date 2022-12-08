ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 08.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інфрмацію про ситуацію на фронтах.

За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб. В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено. Заходи тривають.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

В той же час наші воїни збили ударний БпЛА типу “Shahed-136” та розвідувальний дрон “Орлан”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу, позицію артилерії та 2 склади боєприпасів противника.