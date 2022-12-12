ЗИМОВІ СВЯТА: ЯК ГОТУЄТЬСЯ КІРОВОГРАДЩИНА

Очільник ОВА прозвітував про стан справ в області за останню добу та проанонсував підготовку до зимових свят.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

292-й день війни розпочинає новий робочий тиждень. Ранковий звіт громад – скрізь спокійно.

Проанонсую підготовку до Дня Святого Миколая. Традиційної великої ялинки на центральній площі нинішнього року не буде. Як і велелюдних гулянь. Не час.

Але, всупереч війні, складній ситуації в енергетиці, хочеться подарувати дітям теплі хвилини. Тому ми продовжимо акцію «Кіровоградщина серцем з вами». 12 новорічних дерев, які символізуватимуть наше єднання з українськими містами – героями, з нашими захисниками і волонтерами, пропоную прикрасити кульками усім разом.

Долучайтесь! Цієї п’ятниці, 16-го грудня, о 12.00 на площі Героїв Майдану.

Доставка зелених красунь – за мною!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!