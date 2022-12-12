ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 12.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оновив інформацію про ситуацію на фронтах.

В порушення норм Міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. В селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 9 пунктів управління, 17 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.