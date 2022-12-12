620 ОРКІВ, 24 ТАНКИ: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 12.12 (ОРІЄНТОВНО)

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“Танчиків напалили, кацапів накришили” – Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати рашистів.

 

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