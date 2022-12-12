620 ОРКІВ, 24 ТАНКИ: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 12.12 (ОРІЄНТОВНО) 12.12.2022 0 27 views “Танчиків напалили, кацапів накришили” – Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 12.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ЗИМОВІ СВЯТА: ЯК ГОТУЄТЬСЯ КІРОВОГРАДЩИНА ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 08.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here