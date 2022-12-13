ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 13.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про ситуацію на фронтах.

На Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти, заселяються у залишені та примусово “звільнені” місцевими мешканцями помешкання. Крім того, 10-11 грудня помічено відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області.

Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнано під військовий шпиталь. А в місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовуються приміщення дитячого санаторію. Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з російської федерації.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 2 пункти управління та 6 районів зосередження особового складу російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів.