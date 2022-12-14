ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 14.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

У звʼязку зі значною кількістю поранених загарбників так званим “указом” окупаційної влади під потреби військових передаються лікарня №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня №3 в місті Луганськ.

В ніч з 12 на 13 грудня в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області знищено понад 15 військовослужбовців збройних сил російської федерації. В Запорізькій області втрати ворога складають до 100 поранених окупантів, знищено склад боєприпасів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника.