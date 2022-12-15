ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №44 ВІД 15 ГРУДНЯ 2022 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– Зимові свята: як буде на Кіровоградщині?

– ОУН у нашому краї: сторінки історії;

– Прадавні металурги Солгутового;

– Гороскоп, смаколики, анекдоти про пуйла та чимало іншого.

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