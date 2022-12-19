ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 19.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо ситуації на фронтах.

Поточну добу противник розпочав із застосування ударних БПлА, детальна інформація буде надана після уточнення.

Окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам.

Збільшилась кількість загарбників у населених пунктах Мелітопольського району. Крім того, російські окупанти розглядають можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

У той же час наші захисниками збили cім БпЛА типу “Shahed-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби “Зоопарк”.