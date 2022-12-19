ОСОБЛИВОСТІ ГЕМБЛІНГУ В УКРАЇНІ

У будь-якій країні, де азартні ігри контролюються державою, є власні особливості та тонкощі. Оскільки з 2020 року Україна увійшла до числа таких держав, то й тут тепер з’явилися свої механізми роботи ніші гемблінгу. Ми пропонуємо вам розділити ці особливості на кілька груп і пройтись ними докладніше.

Видача ліцензії

Гра починається з дозволу. Для гравців у нас у країні жодних обмежень немає. Конституція дозволяє витрачати свої гроші там, де вам це буде зручно. Це можна зробити як у вітчизняному закладі, так і у закордонному. Відмінність полягає у захисті вас від проблемних ситуацій. Держава зможе вас захистити лише в тому випадку, якщо ви гратимете у казино з українською ліцензією.

Наразі таких закладів уже понад 10. Знайти їх ви зможете на сайті climber.org.ua. Коштує дозвіл на здійснення прийому ставок 5 000 000 гривень та видається на 5 років. Гравець, вигравши певну суму і не отримавши її від казино, має повне право звернутися в спеціальний орган (КРАІЛ). Туди можна подати скаргу та чекати офіційної відповіді.

Доступність ігор та провайдерів

Ситуація із провайдерами досі залишається незрозумілою. Більшість провідних світових брендів не працюють в Україні. У комісії обіцяли створити спеціальне сертифікування ігор, завдяки якому виробники змогли б впроваджувати їх на вітчизняний ринок, але така практика ніде не застосовувалась і все застрягло на середині. У результаті Net Entertainment, Microgaming та Greentube досі не можуть або взагалі зайти на наш ринок, або частково.

Особливо цікава ситуація склалася з останнім згаданим провайдером, який у нашій країні більш відомий як Гамінатор. Офіційно штаб-квартира цього виробника заявила, що їхніх ігор в Україні немає. Однак казино Паріматч надає доступ до них. При цьому там налаштована досить дивна мінімальна ставка, що дорівнює 1 українській копійці на одну лінію. У жодному казино світу, де присутні слоти цієї австрійської компанії, такої мінімальної ставки немає.

Скандал із 1XBET

Після вторгнення Росії 24 лютого 2022 російська азартна компанія 1XBET подала заявку на отримання української ліцензії на здійснення своєї діяльності в онлайн просторі нашої країни. І їй не було у цьому відмовлено. Платіж у розмірі 5 млн гривень було прийнято і через тиждень усі необхідні документи було видано заявнику. Лише через 2-3 місяці після підключення національно-патріотичних спільнот та під їх тиском було вирішено відкликати це рішення та дозвіл.

Що варто покращити?

Усім в усьому світі відомо, що заробіток казино, провайдерів та ліцензіатів становить 1-10% від загального обігу грошей у ніші. Ця цифра відштовхується від плаваючого показника RTP. Таким чином, кожен гравець розуміє, що він отримує 90-99% повернення власних ставок на тривалій дистанції. Однак у нашій країні вирішили піти далі та обклали всі виводи виграшів гравців податками у розмірі 1,5% стандартного та 18% військового збору. Таким чином, українське онлайн казино надає реальне повернення ставок гравця у розмірі 70,5%-79,5%.

У результаті маємо

У результаті маємо молоду нішу в молодій країні, яка має пройти ще довгий шлях до того моменту, коли гемблінг тут стане схожим на гемблінг на заході. Не зрозуміло, чому не можна було зробити все на зразок Великобританії чи хоча б Швеції. Адже в цьому випадку ніша не утискала б інтереси гравців і не змушувала б червоніти заклади за нерівний математичний бій між математикою казино та віддачею гравця.