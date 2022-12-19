ЩЕ 520 ОРКІВ: ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02. ПО 19.12. 19.12.2022 0 35 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 19.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №44 ВІД 15 ГРУДНЯ 2022 РОКУ ЩЕ 740 “ХОРОШИХ РУСЬКИХ”: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 14.12 LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here