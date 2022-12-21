В ОВА НАЗВАЛИ ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

Очільник ОВА перерахував пріоритетні напрямки роботи керівництва області.
Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:
301 доба війни. В громадах обстановка під контролем.
Команда ОВА працює. На порядку денному важлива робота:
✅бюджет області 2023;
✅грамотне, економне використання електроенергії;
✅вдосконалення «Пунктів Незламності»;
✅оптимально можливе завершення річних показників за всіма напрямками в умовах війни.
За добу маємо гарне поповнення – 20 козаків і козачок!
Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!
Разом ми сильні! Україна переможе!