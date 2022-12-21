В ОВА НАЗВАЛИ ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

Очільник ОВА перерахував пріоритетні напрямки роботи керівництва області.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

301 доба війни. В громадах обстановка під контролем.

Команда ОВА працює. На порядку денному важлива робота:

✅бюджет області 2023;

✅грамотне, економне використання електроенергії;

✅вдосконалення «Пунктів Незламності»;

✅оптимально можливе завершення річних показників за всіма напрямками в умовах війни.

За добу маємо гарне поповнення – 20 козаків і козачок!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!