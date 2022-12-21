ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 21.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронті.

Підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів в Херсонській області, в районі Василівки. Знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється.

З 12 грудня російські окупаційні війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів.