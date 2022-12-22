ОЧІКУЄМО НА ВЕТО ПРЕЗИДЕНТА

Представники місцевого самоврядування сподіваються на підтримку Президента України та збереження в Україні всіх надбань децентралізації, досягнутих за минулі роки, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Асоціації міст України.

Асоціація міст України звернулася до Президента України Володимира Зеленського про застосування ним права вето щодо прийнятого Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» №5655 від 11.06.2021.

Нагадаємо, петиція про застосування вето щодо 5655 на офіційному сайті Президента України отримала 42090 голосів.

(за матеріалами АМУ)