ЯК ВИГАНЯЮТЬ БІСІВ ІЗ … ЦЕРКВИ: НАРЕШТІ Й НА КІРОВОГРАДЩИНІ?

Останнім часом найбільш набожним відомством нашої країни стали вважати…СБУ – мовляв, щоранку до церкви навідуються. Навіть нову розшифровку отримали: Служба Божа України. Та якщо серйозно, то вигнання московських бісів з українських храмів останнім часом набуло неабияких масштабів і (нарешті!) стало відбуватися якщо не за ініціативи, то активної підтримки державних структур. Хоча й зі суттєвим запізненням, але, зрештою, починає «прозрівати» й офіційна Кіровоградщина. То як відбувається зараз довгоочікуваний екзорцизм у нашій області?

Не минуло й пів року

Тиждень тому, 15 грудня, депутати міськради Кропивницького вирішили звернутись до очільника держави, аби той заборонив Українську православну церкву. Таке рішення обранці ухвалили – майже одноголосно – на сесії, куди прийшов 31 депутати з 42.

“Весь світ засудив дії нашого ворога і лише російська православна церква виправдала і благословила війну проти України”, – сказала ініціаторка звернення депутатка Олександра Ткаченко. – В Україні є свобода віросповідання, але сьогодні релігія – це зброя у боротьбі, яка точиться за свідомість людей. УПЦ неодноразово ставала майданчиком для пропагування ідей “руського міра”, цинічно використовуючи вірян та священнослужителів, які часто не усвідомлюють цього й самі”, — сказала під час виступу на сесії Олександра Ткаченко.

Також депутати зобов’язали Кропивницьку міську раду надати інформацію на розгляд наступного засідання сесії про наявність договорів оренди чи користування комунальним майном структурами УПЦ.

Що ж, зважаючи на те, що попередні реакції міської влади на це дражливе питання були відверто млявими, це рішення можна вважати справжнім проривом. Хоча й зробленим лише тоді, коли боротьба з московитськими агентами у рясах набула масового характеру та отримала державну «кришу». Адже, нагадаємо, протягом півроку тепер вже колишній митрополит Кіровоградський та Новомиргородський Іоасаф та його причт відверто ігнорував звернення до нього міськради про те, аби він засудив настоятеля РПЦ (свого фактичного боса – ред..) Кіріла та оформити «розлучення» з російськими колегами. Цей формальний документ був також ухвалений на сесії – 12 травня цього року, але жодної реакції від очільника «облцеркви» не отримав. Натомість отримав сам Іоасаф – на початку грудня підозру у держраді, потім – домашній арешт, а паралельно – підвищення по церковній лінії у Київ.

Справу стосовно Іоасафа розслідують за частиною 1 статті “Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками”. За нею й оголосили підозру. Санкція статті – від 3400 до 8500 гривень штрафу або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

За даними слідчих, підозрюваний входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні, виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України.

“Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ”,– йдеться у повідомленні СБУ в області.

Слідчі встановили, що у церквах громади людям роздавали пропагандистську літературу, яка ставить під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим. Надруковані книги в російських типографіях.

Під час обшуків на території єпархії знайшли друковані матеріали і документи із доказами листування з московськими “кураторами”.

Та, схоже, московська попівська братія та її місцеві посіпаки помстились за такий стусан під рясу – вже за кілька днів у селі Бірки згорів дерев’яний Свято-Миколаївський храм, громада якого цьогоріч перейшла до Кропивницької єпархії Православної церкви України з Олександрійської єпархії УПЦ. Він був був пам’яткою архітектури XIX століття, тут зберігалися ікони, датовані з часів XVI століття. • У 2018 році парафіяни ухвалили рішення про перехід до Кропивницької єпархії Православної церкви України з Олександрійської єпархії української православної церкви МП. Служби розпочалися у квітні цього року, розповів “Суспільному» староста Михайло Сергієнко. “З 2015 року мене почали люди просити, щоб перейти в Православну церкву України, тому що тут молилися за Кирила. Ми документи зробили, нам дали добро, а в церкву ми не могли ходити. Поки у нас не загинув воїн під Києвом. І в той день поховали хлопчину, і забрали ключі”.

Після трьох років судів храм у Бірках перейшов до Православної церкви України

Староста вважає, що церкву підпалили. “Електрика була вся вимкнена. В церкві вчора нічого не робилося. Хрестили дитину в кімнатці. Церква відключена, ні свічки не горіли, ні панікадила, ні світло не вмикалося”. Жителька села Бірки Любов Брайко говорить, у церкві планували зробити музей. “Ми довго цей храм добивалися. Московський патріархат не віддавав нам його. З 3 квітня 2022 року ми проводили богослужіння. 19 грудня мали відкрити музей”.

Паламар церкви Євгеній Сімуков розповів, ікони, що згоріли, були безцінними. У капличку після пожежі принесли частину з них, подарованих храму вкінці 19 століття. “Це залишки від напрестольного хреста, залишки хоругви, ікона без лику Божої Матері. Місцева святиня і серце нашого села. Ми з самого початку боялися, що може таке трапитися. Це трапилося і це невимовний біль для всіх нас”.

Богослужіння поки будуть у будівлі, що вціліла на території церкви, сказав настоятель храму Отець Петро Скіцка. “Не передати болі. Наскільки радувалися діти. Було молоді багато. За ці пів року понад 45 хрещень, вінчань, освячень. Маємо віру в Бога і надію на те, що разом з усім селом, відбудуємо, відродимо цей храм, щоб далі проводити там молитви”.

За фактом пожежі поліція порушила кримінальне провадження, сказав начальник Кропивницької районної військової адміністрації Віталій Пастушенко. За статтею умисне знищення або пошкодження майна. “Експерти проведуть експертизи щодо встановлення обставин пожежі, безпосередньо джерела займання”.

Якщо встановлять, що храм був підпалений, винним загрожує покарання за це від трьох до 10 років позбавлення волі.

Чи могло бути інакше?

Рішення, яке ухвалили кропивницькі депутати, могло бути прийняти щонайменше навесні. Тим більше, що воно доволі помірковане, адже з початком повномасштабного вторгнення діяльність російських агентів у рясах на своїх теренах заборонили десятки українських міст та декілька областей. А тут йдеться лише про звернення до очільника держави, тому чому так довго вагались у Кропивницькому – офіційно залишається під питанням. Тим більше, що привід для розгляду цього питання депутатами міськради був. Адже ще на початку червня до міськради звернулись місцеві активісти «Правого сектору» та «Правої молоді» – з вимогою заборонити діяльність в обласному центрі УПЦ (мп) та РПЦ як пособників країни-агресора Росії.У тексті звернення активісти зазначали:

«В той час, коли наша країна потерпає від широкомасштабної війни, яку розв’язала Російська Федерація, коли кожного дня гинуть сотні українців, як воїнів, так і цивільних громадян, на теренах нашого міста продовжує безперешкодно функціонувати релігійна організація, яка напряму керується з Москви. Йдеться про так звану Українську православну церкву. Незважаючи на неодноразові звернення до духовних осіб цієї організації про вихід з підпорядкування патріарху Кирилу (Гундяєву), який є одним з головних ідеологів вторгнення Російської Федерації та безумовно несе відповідальність за всі криваві злочини та порушення законів війни, що творять російські війська в ході так званої «спецоперації», церковні організації м. Кропивницький продовжують знаходитись у складі Української православної церкви. Щоб знешкодити підривну діяльність цієї організації, направлену на знищення самої можливості існування незалежної Української держави, вимагаємо негайно припинити будь-яку громадську та релігійну діяльність Української православної церкви в м. Кропивницькому, а також – в межах своїх повноважень – передати землю, будівлі та майно, що належать або використовуються Українською православною церквою чи Російською Православною Церквою в Україні, та передати Православній Церкві України».

Активісти ГО «Права Молодь» збирали підписи свідомих громадян протягом двох тижнів. Було зібрано одну тисячу підписів патріотично налаштованих містян, тоді як для розгляду електронної петиції достатньо лише 450 голосів.

У відведений законом термін активісти отримали відповідь, яку можна було вважати цілком очікуваною: посадовці зазначили, що не мають ані прав, ані повноважень, ані підстав для позитивної реакції на вимоги звернення. І нагадують про рішення міськради від 12 травня №1235 «Про звернення депутатів до керуючого Кіровоградською єпархією УПЦ митрополита Кіровоградського і Новомиргородського Іоасафа, керівників релігійних організацій УПЦ міста Кропивницького». Яке він, нагадаємо, відверто проігнорував…

Але є в цій історії цікавий нюанс: у відповіді на звернення активістів влада подякувала їм за активну та небайдужу громадянську позицію та внесок в укріплення української державності. Але вже через декілька днів тих же активістів у центрі міста…затримують під час розклеювання ними листівок, де зображений зв`язок між Путіним, Онуфрієм та Кірілом та вказується на причетність двох останніх до війни Росії проти України. Тобто правою рукою влада подякувала за активність, а іншою – за неї ж затримала та притягнула до відділку…

То що змінилось за ці пів року, аби «відсутність повноважень» перетворилось на хоча й доволі декларативну, але ж документально зафіксовану позицію? А «малолітні екстремісти», які «розхитували ситуацію» та яким погрожували військкоматом, тепер мають бути визнані свідомими громадянами та борцями з «руським міром»?

Коли цей матеріал готувався до друку, питання про заборону УПЦ в області мала розглядати обласна рада. Втім, з огляду на те, що екзорцизм з московитських храмів набув характеру державної (точніше, владної) політики, сюрпризів від обласного депкорпусу чекати не доводиться.

Оксана ГУЦАЛЮК

P.S. Але, всупереч нашим очікуванням, сюрприз все ж таки стався: звернення до Президента з вимогою заборонити УПЦ, яке ініціювали голови фракцій Кіровоградської обласної ради Олександр Горбунов, Олександр Чорноіваненко, Сергій Коваленко та Юрій Дрозд. обласна рада спочатку…не підтримала: дві фракції облради – опзж та РПЛ не підтримали таке звернення, і провалили голосування.”За” проголосували лише 29 присутніх депутатів, 9 не голосували зовсім, один утримався.

І лише тоді, коли депутат від фракції ”ЄС” Сергій Коваленко як один з авторів звернення наполіг на тому, аби повернутись до сього питання, обранці все ж проголосували позитивно. За нього проголосували 33 присутні у залі депутати. Однак фракція ОПЗЖ знову не підтримала це питання.

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