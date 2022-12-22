100 ТИСЯЧ ДО РІЗДВА: ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02. ПО 22.12. 22.12.2022 0 17 views Понад 100 тисяч “хароших руських”: Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 22.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №45 ВІД 22 ГРУДНЯ 2022 РОКУ В ОВА НАЗВАЛИ ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here