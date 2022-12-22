100 ТИСЯЧ ДО РІЗДВА: ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02. ПО 22.12.

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Понад 100 тисяч “хароших руських”: Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати рашистів.

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