ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 23.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про ситуацію на фронтах.

В зв’язку зі значними втратами, окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Крім того, кілька туристичних баз в зазначеному населеному пункті використовується для розміщення військовослужбовців окупаційних військ.

На території тимчасово окупованої АР Крим ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ – Джанкой.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, знищила три зенітно-ракетних комплекси та один центр БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили три пункти управління, три склади боєприпасів та вісім районів зосередження живої сили окупантів.