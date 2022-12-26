ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 26.12 (ОРІЄНТОВНО) 26.12.2022 0 54 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 26.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 23.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02. ПО 23.12. LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here