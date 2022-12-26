ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 26.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо ситуації на фронтах.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області у обладнаний окупантами військовий шпиталь за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів. А наші ракетники і артилеристи уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та 2 інші важливі об’єкти противника.