ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 27.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про ситуацію на фронтах.

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних удари та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Херсонському напрямку від обстрілів окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Берислав, Веселе, Садове, Антонівка і Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

25 грудня наші воїни уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області. Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників федеральної служби безпеки російської федерації.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника.