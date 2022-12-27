ЩЕ 620 “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02. ПО 27.12. 27.12.2022 0 78 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про бойові втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 28.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 27.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 26.12 (ОРІЄНТОВНО) LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here