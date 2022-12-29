ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 29.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

27 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ Запорізької області, втрати окупантів склали 3 одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв’язку та близько 230 військовослужбовців пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється.

Наша авіація протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.