ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 30.12.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Протягом минулої доби противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Запорізькому та Херсонському напрямках під вогневий вплив потрапили понад 25 населених пунктів. Серед них – Степове, Ольгівське, Дорожнянка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Мирне Запорізької області та Берислав, Козацьке, Іванівка, Чорнобаївка і Станіслав на Херсонщині. Ворожа оперативно-тактична та армійська авіація діяла у районах Гуляйполя і Степового Запорізької області та Новосілки – Херсонської.

Авіація Сил оборони протягом попередньої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.