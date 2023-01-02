ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 02.01.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оновив інформацію про ситуацію на фронтах.

Протягом минулої доби противник завдав 51 авіаційний удар, зокрема застосував 44 БпЛА “Шахед-136”. Всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Інформацію про нічний удар по столиці буде оголошено дещо пізніше. Також ворог здійснив 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по дитячій лікарні міста Херсон.

Підтверджено вогневе ураження 31 грудня районів зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області. В районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу за добу уразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.