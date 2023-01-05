ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 05.01.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оновив інформацію про ситуацію на фронтах.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних,13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області; Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон. Є постраждалі, важкопоранені та загиблі серед мирного населення.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

За попередню добу на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони здійснили вогневе ураження 3 пунктів управління, 4 районів зосередження живої сили і військової техніки та 2 складів боєприпасів ворога.