ЩЕ ПОНАД 800 “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02.22. ПО 05.01.23. 05.01.2023 0 61 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 06.01.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 23 ТАНКИ, ЩЕ ПІВТИСЯЧІ “ХАРОШИХ РУСЬКИХ” – НОВІ ВТРАТИ РАШИСТІВ СТАНОМ НА 6 СІЧНЯ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 05.01.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here