ЩЕ ПОНАД 800 “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02.22. ПО 05.01.23.

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Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів.

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