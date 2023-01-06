ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 06.01.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оновив інформацію про ситуацію на фронтах.

У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей.

За наявною інформацією, з 1 січня у місті Донецьк співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік.

У звʼязку з високою ефективністю засобів вогневого ураження Сил оборони у місті Старобільськ Луганської області противник посилив адміністративний та контррозвідувальний режими. Окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особлива увага приділяється особам, у яких в списках є номери абонентів українських операторів зв’язку.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також, протягом доби, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника.