ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНРОК 11.01.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство. Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території російської федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої “націоналізації” квартир місцевих жителів, які виїхали.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Українські ракетники і артилеристи уразили 3 пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії і 8 районів зосередження живої сили окупантів.