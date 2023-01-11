ЩЕ МАЙЖЕ ПІВТИСЯЧІ “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02. ПО 11.01. 11.01.2023 0 76 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №2 ВІД 12 СІЧНЯ 2023 РОКУ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНРОК 11.01.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 10.01.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here