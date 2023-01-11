ЩЕ МАЙЖЕ ПІВТИСЯЧІ “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02. ПО 11.01.

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Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів.

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