ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 17.01.2023

Генштаб ЗСУ оновив інформацію про ситуацію на фронтах.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, в тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних і 7 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.